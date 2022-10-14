"Fotoğraf ve Yarın" temalı fotoğraf kongresi başladı

İSTANBUL (AA) - Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON), Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında "Fotoğraf ve Yarın" temalı Fotoğraf Kongresi düzenledi.

Kongre, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde Coşkun Aral'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Aral, yaptığı konuşmada, geçtiğimiz hafta Diyarbakır'daki kültür yolu festivaline katıldığını dile getirerek, "Muhteşem bir atmosferdi. Bir fotomuhabiri olarak Diyarbakır'a uzun yıllardır giderdim, bu kadar güzel ve coşkulu ilk kez görmek beni çok etkiledi açıkçası. FOTON'un değerli gönüldaşlarına hem Diyarbakır'daki hem de bugün İstanbul'daki organizasyonlar için teşekkür ediyorum." dedi.

Kongrede fotoğrafa ilişkin her şeyin 3 gün boyunca konuşulacağına değinen Aral, "Fotoğrafça, yaşadığımız çağda dünyanın en geniş kapsamlı diline dönüştü. Böyle bir ortamda biz fotoğrafseverler konuşacağız, tartışacağız ve ülkemizin coğrafyasında var olan değerleri fotoğrafla nasıl dünyaya yayacağımızı ele alacağız." diye konuştu.

Aral'ın konuşmasının ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nden Prof. Ozan Bilgiseren bir sunum gerçekleştirdi.

Etkinlik Murat Kocakaplan'ın "Nft Ortamında Fotoğraf Kullanımı", Zekiye Canoruç Şahin ve Prof. Dr. Osman Ürper'in "Fotoğraf Üretiminde Yapay Zeka" ve Esen Özay'ın "Yeni Gerçeklik Teknolojilerinin Fotoğraf Eğitiminde Kullanımı" başlıklı konuşmalarıyla devam etti.

Ardından fotoğraf sanatçısı Nevzat Yıldırım, "Dijital Rönesans NFT ve Fotoğraf" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Fotoğraf kongresinin düzenleme kurulunda Prof. Ozan Bilgiseren, Prof. Osman Ürper, Prof. Ata Yakup Kaptan, Doç. Uğur Günay Yavuz, Doç. Sadık Tumay, Dr. Öğr. Üyesi Murat Han Er ve Arş. Gör. Dr. Mert Çağıl Türkay yer alıyor.

Kongrede sunumu yapılan tüm bildirilerin yer aldığı, "Fotoğraf ve Yarın" - Fotoğraf Kongresi - İstanbul 2022 Kitabı e-kitap ve basılı kitap olarak 15 Aralık'ta yayınlanacak.

"Fotoğraf ve Yarın" kongresi, 16 Ekim'deki kapanış programıyla sona erecek.

