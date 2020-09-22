Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından Endüstri Mirasıyla Batı Karadeniz "Instagram Fotoğraf Yarışması" başvuru süreci tamamlandı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından Endüstri Mirasıyla Batı Karadeniz Instagram Fotoğraf Yarışması düzenlenerek 3 Temmuz 2020 tarihinde kamuoyuna duyuruldu. Son başvuru tarihi 20 Eylül 2020 olan yarışma için başvuru süreci tamamlandı. Endüstri mirası öğelerinin endüstriyel estetik, emek ve kültürel devamlılık kavramları ile ele alındığı yarışma süresi boyunca #endüstrimirasıylabatikaradeniz etiketi ile toplam 347 gönderi paylaşıldı. Şartnamede belirtilen koşulları sağlayan fotoğraflar için 23 Eylül tarihinde bir ön seçim değerlendirmesi yapılacak. 1 Ekim 2020 tarihinde ise jüri üyeleri tarafından yapılacak puanlamayla ödül alan paylaşımlar seçilecek ve paylaşım sahipleri ile iletişime geçilecek. Jüri tarafından seçilen ve irtibat kurulabilen paylaşım sahipleri 5 Ekim 2020 tarihinde Ajans internet sitesinde ödüle hak kazanan paylaşımlar adıyla yayımlanarak kamuoyuna ilan edilecek.

Bölgenin 150 yılı aşkın endüstri geçmişi ve mirası ile günümüze yansımalarını yansıtan bu yarışmanın bölgenin bu alandaki marka değerinin arttırılmasına katkı sunacağı bekleniyor.

