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Fotoğraf yarışmasında son başvuru 20 Eylül

ZONGULDAK HABERLERİ  | 15.09.2020 16:14 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından düzenlenen Endüstri Mirasıyla Batı Karadeniz Instagram Fotoğraf Yarışması’nın son başvuru tarihi 20 Eylül.TR81 Batı Karadeniz Bölgesinin (Zonguldak, Karabük, Bartın) mimari, estetik, emek ve kültürel devamlılık temaları esas alınacağı yarışmada dereceye giren katılımcılara birbirinden değerli ödüller verilecektir.

Fotoğraf yarışmasında son başvuru 20 Eylül

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından düzenlenen Endüstri Mirasıyla Batı Karadeniz Instagram Fotoğraf Yarışması’nın son başvuru tarihi 20 Eylül.
TR81 Batı Karadeniz Bölgesinin (Zonguldak, Karabük, Bartın) mimari, estetik, emek ve kültürel devamlılık temaları esas alınacağı yarışmada dereceye giren katılımcılara birbirinden değerli ödüller verilecektir. Yarışmaya katılacak fotoğrafların TR81 Batı Karadeniz Bölgesi illerinde çekilmiş ve endüstri mirası temasına uygun fotoğraflar olması gerekiyor. Son katılım tarihi 20 Eylül 2020 olarak belirlenen yarışmaya ilişkin katılım koşulları ve ayrıntılı bilginin yer aldığı yarışma şartnamesi www.bakka.gov.tr adresinde yer alıyor.

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Buket Eczanesi
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