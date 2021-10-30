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Fotoğrafçılar "Saklı cennet" Hizan'ın eşsiz sonbaharını görüntüledi

30.10.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fotoğrafçılar "Saklı cennet" Hizan'ın eşsiz sonbaharını görüntüledi

BİTLİS (AA) - Bozulmamış doğası, tarihi dokusu, asırlık taş evleri ve dereleriyle yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Bitlis'in Hizan ilçesi, sonbaharda da fotoğraf sanatçılarının uğrak yeri haline geldi.

Hizan ilçesine bağlı köylerde, sonbaharın doğaya yansıyan renkleri kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Bu güzellikleri kayıt altına alan fotoğraf sanatçıları ayrıca vatandaşların yaklaşan çetin kış mevsimi öncesi hazırlıklarını da görüntüleme fırsatı buldu.

Bursa'dan Hizan ilçesine gelen 10 kişilik grupta yer alan Ahmet Çetin, AA muhabirine, fotoğraf çekmek için 4 yılda 6 kez ilçeye geldiklerini aktardı.

Doğa fotoğrafçıları için Hizan ilçesinin çok uygun bir yer olduğunu dile getiren Çetin, "Burada doğa ile ilgili muhteşem manzaralar var. Eğer Türkiye'de doğa fotoğrafları nerede çekilir diye düşünen olursa sadece Yedi Göller'de değil gelip buralardaki bu doğa güzelliklerini mutlaka görmeliler ve arşivlerine saklamalılar." diye konuştu.

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