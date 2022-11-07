Fotoğrafçıların vizöründen Kahramanmaraş'ın güz tonları

Binboğa Fotoğraf Yolcuları Topluluğu (BİNFOT) düzenlediği gezi programı kapsamında fotoğrafseverler, Afşin'e bağlı Kitiz, Kargabük, Deveboynu, Yeşildere mahalleleri ile Göksun'a bağlı Fındık ve Saraycık mahallelerindeki güz renklerini fotoğrafladı.

Bölgeye giden fotoğrafseverler, en iyi kareyi elde edebilmek için mücadele etti. Eğitmenler eşliğinde fotoğraf çekme tekniklerini öğrenen kursiyerler, doğanın sunduğu güzel manzarayla şehir stresinden uzaklaşma fırsatı da yakaladı.

BİNFOT sözcüsü Selçuk Kösebalaban AA muhabirine, bölgede sonbaharın güzelliklerini yaşamanın keyif verdiğini söyledi.

Bölgedeki mevsim geçişlerinin sıra dışı görüntüler ortaya koyduğunu ifade eden Kösebalaban, "BİNFOT olarak bölgemizde, dört mevsimde de etkinlik düzenlemeye çalışıyoruz. Doğa bize her mevsim başka bir yönünü, başka bir güzelliğini sunuyor. Bizler de BİNFOT ve fotoğraf meraklıları arkadaşlarımızla bu manzaraları fotoğraflamaya çalışıyoruz. Etkinliğe katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

