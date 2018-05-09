SPOR

Fotoğraflarıyla büyük beğeni topluyor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 09.05.2018 15:17 | Son Güncelleme

Instagram fenomenlerinden model Lucia Javorcekova, spora olan düşkünlüğü ile tanınıyor.

Slovakya milli takımının fanatik destekçisi olan Javorcekova paylaştığı fotoğraflarıyla büyük beğeni topluyor.

Lucia Javorcekova spora olan ilgisiyle tanınıyor

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Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı salladı
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Anahtar Kelimeler:
Lucia Javorcekova instagram slovakya

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VARYA 1. FOTOYA BAKTIKTAN SONRA DİĞERLERİNE BAKMA GEREKSİNİMİ BİLE DUYMADIM GÖZÜ KÖR OLSUN MAKYAJIN
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