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"Fotoğraflarla Tarihim ve Kültürüm Kütahya" projesi

24.02.2021 12:10 | Son Güncelleme:
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Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği ile birlikte başlatmış olduğu "Fotoğraflarla Tarihim ve Kültürüm Kütahya" projesinin üçüncü ayağı hafta sonunda Gediz’de gerçekleşti.Kütahya’nın kültürünü tüm yönleri ile tanıtmak amacıyla bölgenin en önemli turizm merkezini içerisinde barındıran Gediz’in tarihi, turizmi, kültürel, ekonomik ve doğa güzelliklerinin fotoğraf çekimleri yapıldı.Bu kapsamda Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkı, Gediz Gençlik Merkezi Kompleksi, Gediz Şehitler Abidesi, Eskigediz Tarihi Su Kemeri, Tarihi Evler, Camiler, Gediz Tarhanası ve Dibek Kahvesi imalathaneleri ziyaret edilerek buralarda yer alan tarihi, turistik, kültürel ve doğal güzelliklerin fotoğraflanması, bu fotoğrafların Kütahya’nın her türlü platform ve sosyal medya hesaplarında paylaşılarak Kütahya’nın tanıtımına katkı sunulması planlandığı bildirildi.Kütahya’nın bir çok değere sahip olduğunu söyleyen Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, “Şehrimizi dünyaya tanıtmak istiyoruz.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği ile birlikte başlatmış olduğu "Fotoğraflarla Tarihim ve Kültürüm Kütahya" projesinin üçüncü ayağı hafta sonunda Gediz’de gerçekleşti.
Kütahya’nın kültürünü tüm yönleri ile tanıtmak amacıyla bölgenin en önemli turizm merkezini içerisinde barındıran Gediz’in tarihi, turizmi, kültürel, ekonomik ve doğa güzelliklerinin fotoğraf çekimleri yapıldı.
Bu kapsamda Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkı, Gediz Gençlik Merkezi Kompleksi, Gediz Şehitler Abidesi, Eskigediz Tarihi Su Kemeri, Tarihi Evler, Camiler, Gediz Tarhanası ve Dibek Kahvesi imalathaneleri ziyaret edilerek buralarda yer alan tarihi, turistik, kültürel ve doğal güzelliklerin fotoğraflanması, bu fotoğrafların Kütahya’nın her türlü platform ve sosyal medya hesaplarında paylaşılarak Kütahya’nın tanıtımına katkı sunulması planlandığı bildirildi.
Kütahya’nın bir çok değere sahip olduğunu söyleyen Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, “Şehrimizi dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bu kapsamda Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği ile protokol imzaladık. Kütahya’mızla ilgili farklı destinasyonlarda, farklı ilçelerimizde çekimler gerçekleştirdik. Çekimler çerçevesinde Gediz’de Murat dağı Termal Kayak merkezi başta olmak üzere birçok noktada çekim gerçekleştirildi. İnşallah projemizin Kütahya’nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ümit ediyoruz” dedi

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