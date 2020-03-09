Fotono21’den Zerzevan fotoğraf sergisi

Dünyada kültür mirası ile ilgili ilham verici önemli 6 hikayeden birisi olan Zerzevan Kalesi Fotono21 Fotoğraf Derneği üyelerinin 2 yıldır çektiği fotoğraflarla sergilenecek.

17 Mart Salı günü Saat 14.00’da Dicle Üniversitesi, Kültür ve Kongre Merkezinde Zerzevan Kalesi belgeseli galası ile birlikte fotoğraf sergisinin de açılacağı belirtildi. Etkinlik kapsamında Zerzevan fotoğrafları sergisi açacak olan Fotono21 Fotoğraf Derneği üyeleri 2 yılı aşkın süredir devam ettirdikleri fotoğraflama sürecine bir yenisi ekleyerek sergi hazırlıklarını tamamladı. 4 mevsim Zerzevan fotoğrafları çeken dernek üyelerinin Roma dönemine ait kıyafetler ile yaptıkları kurgular ile, yıldız pozlama uzun pozlama ve ışıkla boyama teknikleri kullanarak ürettikleri fotoğrafları sergide izleyicileri ile buluşturacak.

Zerzavan Kalesinin Uluslararası Dünya Anıtlar Sitler Konseyi ICOMOS’un uluslararası bilimsel komitesi ICORP tarafından hayata geçirilen “ICORP-On The Road” projesi kapsamında hazırlanan belgeselin 2. bölümü “Mithras Meeting Back With Daylight”. Orijinal dili İngilizceve birçok dile çevrilecek. İlk gösterimi Dicle Üniversitesi, Kültür Varlıklarını Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi etkinliği ile 17 Mart 2020’de Saat 14.00’da Dicle Üniversitesi, Kültür ve Kongre Merkezinde olacak. Belgesel ile birlikte fotoğraf sergisinin de açılacağı belirtildi.

