Francesco Farioli'nin yeni takımı açıklanıyor! Ajax ile büyük fırsat tepen genç teknik adamın yeni durağı Portekiz olmak üzere...

Süper Lig'de daha önce Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ü çalıştıran teknik direktör Francesco Farioli için ilginç bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından Corriere della Sport'ta yer alan habere göre İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın da ilgilendiği genç teknik adam için, Porto'nun takımın başına getirmek istediği ve genç çalıştırıcının en güçlü adaylardan biri olduğu vurgulandı.

HOLLANDA LİGİNDE AJAX İLE 9 PUANLIK FARKI KORUYAMAMIŞTI!

Geçtiğimiz sezonun son 5 haftasına girilirken 9 puan önde olmasına rağmen kaybedilen şampiyonluğun ardından Ajax yöntimi genç teknik adamın görevine son vermişti.