Fransa'daki sokağa çıkma yasağı sonrası Galatasaray'dan UEFA'ya erteleme başvurusu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, ev sahibi ülkede yaşanan olaylar ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle UEFA nezdinde resmi girişimlerde bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün karşılaşmanın tehir edilmesi yönündeki talebi kabul görmedi.

ERAY YAZGAN: "SORUMLULUĞUMUZ GEREĞİ ERTELEME BAŞVURUSU YAPTIK"

Yaşanan gelişmeler hakkında açıklamada bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan, cumartesi gününden bu yana büyükelçilik ve UEFA ile temas halinde olduklarını ifade etti. Fransa'da ilan edilen kısıtlamalara dikkat çeken Yazgan, "Pazartesi akşamı 18 yaş altına ve belli bölgelerde 20:00 - 06:00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı kararı alınınca; Dışişleri, rakip takım kulüp başkanı ve UEFA'yla temasa geçip maçın ertelenmesi için sorumluluğumuz gereği UEFA'ya başvurduk. Ancak gerek Fransa İçişleri Bakanlığı'nın ortaya koyduğu irade gereği Lille de ertelemeyi arzu etmediğini bildirdi" dedi.

UEFA TALEBİ REDDETTİ, MAÇ PLANLANDIĞI GİBİ OYNANACAK

UEFA'nın mevcut şartlar altında tehir veya seyircisiz oynama seçeneğine sıcak bakmadığını belirten Eray Yazgan, yeni bir gelişme olmaması durumunda müsabakanın aynı yer ve saatte seyircili olarak oynanacağını aktardı. Dışişleri vasıtasıyla yeni bir talepte bulunduklarını kaydeden Yazgan, maça gelecek taraftarlar için 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının yürürlükte olmaması yönünde girişimlerini sürdürdüklerini bildirdi.

FRANSA İÇİŞLERİ BAKANI NUNEZ: "İPTAL SÖZ KONUSU DEĞİL"

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının ertelenmeyeceğini vurguladı. Nunez, "Maçların iptal edilmesi söz konusu değil. Müsabakalar oynanmaya devam edecek" ifadelerini kullanarak kararlılık mesajı verdi. Fransız makamlarının açıklamasının ardından Lille şehrinde pazartesi TSİ 21.00'den salı TSİ 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından herhangi bir erteleme kararı çıkmaması halinde Lille ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası, çarşamba günü TSİ 19.45'te planlandığı şekilde oynanacak.