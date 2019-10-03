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Fransa'nın aday kadrosu açıklandı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 03.10.2019 16:11 | Son Güncelleme

Fransa Milli Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ve Türkiye ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Fransa'nın aday kadrosu açıklandı

Fransa Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde İzlanda ve Türkiye ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Fransa Futbol Federasyonu, teknik direktör Didier Deschamps tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadroyu duyurdu. Manchester United'dan Paul Pogba, sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe, Barcelona'dan Antoine Griezmann ve Chelsea'den N'Golo Kante gibi önemli isimler ise aday kadroda yer aldı. EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda'ya 11 Ekim'de konuk olacak Fransa, 14 Ekim'de ise Türkiye'yi ağırlayacak.

Türkiye, Arnavutluk, İzlanda, Andorra ve Moldova ile H Grubu'nda mücadele eden Fransa'nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Alphonse Areola (Real Madrid), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique Marsilya)

Defans: Lucas Digne (Everton), Kurt Zouma (Chelsea), Leo Dubois (Olympique Lyon), Clement Lenglet (Barcelona), Lucas Hernandez, Benjamin Pavard (Bayern Münih), Raphael Varane (Real Madrid), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain)

Orta saha: N'Golo Kante (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Tanguy Ndombele, Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern Münih)

Forvet: Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern Münih), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelona), Thomas Lemar (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Jonathan Ikone (Lille).

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Anahtar Kelimeler:
izlanda Türkiye Fransa EURO 2020 Elemeleri

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