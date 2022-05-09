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Fransa TTF-PTT Turnuvası

09.05.2022 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Para Masa Tenisi Milli Takımı organizasyonda altın madalya kazandı

Para Masa Tenisi Milli Takımı, Fransa'da düzenlenen ITTF-PTT Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ebru Acer ve Sümeyra Türk'ten oluşan milli takım, Fransa'yı 3-1, Japonya ve Almanya'yı 3-0 yenerek organizasyonda birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Birol Aydın, 2024 Paris Paralimpik Oyunları öncesi iyi bir çıkış yakalamak istediklerini belirterek, "Hedefimiz para atletizmden sonra masa tenisinde olimpiyatlara katılmak. Sporcularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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