Fransa'da insan hakları savunucularından "bütün mültecilere eşit davranılması" çağrısı

Fransa'da insani yardım çalışanları ve insan hakları savunucuları, mülteciler arasında ayrım yapmadan herkese eşit davranılması ve destek verilmesi çağrısı yaptı.

Avrupa ülkelerinin, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte ülkeden ayrılmak zorunda kalan kişilere kapılarını açtığı ancak diğer ülkelerden olanları dışladığı yönündeki haberler ve medyada Ukraynalı mültecilere yönelik "ayrımcı" söylemler dikkati çekiyor.

Aralarında, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, sosyologlar, hukukçular ve doktorların olduğu 100 kadar aktivist, ortaklaşa yayımladıkları bildiride, Fransa ve Avrupa'daki kurumlar ile Batı medyasının mültecilere yönelik çifte standartlı tutumuna tepki gösterdi.

- Ukraynalı mültecilere çadır dağıtılırken Fransız polisi diğer mültecilerin çadırlarını yırtıyor

Mültecilere karşı "seçici davranmanın aksine evrensel bir dayanışma gösterme" çağrısı yapılan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Fransız ve Avrupa yönetimlerinin ülkelerinden kaçan binlerce Ukraynalıya onurlu ve organize bir karşılama için seferber olduklarını gördük. Fransa ve Avrupalıların gösterdiği bu dayanışma dalgası, göçe yönelik her zamanki alışılmış medyatik ve siyasi tavırdan tamamen farklı. Eylemle de doğrulanması gereken bu empati gösterisini alkışlarken, bunun Ukrayna'nın tüm sakinlerini ve dünyanın geri kalanında ülkelerini terk etmek zorunda kalanları kapsamamasını kınıyoruz."

Bildiride, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Ukraynalı mülteciler için çadır ve gıda desteği gönderdiğini duyururken ona bağlı çalışan Fransız polislerinin de diğer ülkelerden mültecilerin çadırlarını yırttığı su ve yiyecek stoklarını tahrip ettiğinin altı çizildi.

Bu tür eylemler nedeniyle Fransız otoritelerin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından "insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele" nedeniyle düzenli olarak kınadığına işaret edilen bildiride, Fransa Göçmen ve Uyum Ofisi (OFII) direktörünün, Ukraynalı mültecilerin tümü için barınma sağlayacaklarını açıklarken diğer ülkelerin vatandaşı olan sığınmacıların yarısına herhangi bir konaklama çözümü sunmadığı kaydedildi.

- "AB Ukraynalılar için seferber olurken her yıl çocuklar dahil yüzlerce mülteci sınırlarda ölüyor"

Bildiride, "Avrupa Birliği Ukraynalılar için seferber olurken her yıl yüzlerce erkek, kadın ve çocuk mülteci sınırlarımızda kapıların yüzlerine kapatılması nedeniyle yaşamını yitiriyor." ifadelerine yer verilerek Fransa'nın, Suriye'deki Fransız vatandaşı çocukları almayı reddederek Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesini tamamen ihlal ettiğine dikkat çekildi.

Fransa hükümetinin, Ukraynalılar için ülkeye girişte geçiş kolaylığı sağladığından bahsedilen bildiride, Paris yönetiminin diğer taraftan gözaltı politikalarını genişleterek oturumları olmadığı gerekçesiyle aralarında çocukların da olduğu geri kalan mültecileri idari gözaltı merkezlerine kapattığı anımsatıldı.

Bildiride, Fransa devlet armasındaki "özgürlük, eşitlik, kardeşlik" sloganlarına atıfta bulunularak, "Hümanist sloganımızı ırkçı ve ayrımcı kriterlere koşulladığımız zaman, 'eşitlik' ve 'kardeşlik' kelimelerinin ne anlamı kalıyor?" ifadesi kullanıldı.

- Kapsayıcı kamusal politikalar çağrısı

Birlikte seçici değil evrensel bir dayanışmanın savunulması çağrısı yapılan bildiride, Avrupa'daki kamusal politikaların ayrıştırıcı olmaktansa daha kapsayıcı olmaları gerekliliği vurgulandı.

Bildiride 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin, "Herkes, her devletin sınırları içinde seyahat etme ve oturma özgürlüğü hakkına sahiptir. Herkes, kendi ülkesi de dahil, herhangi bir ülkeden ayrılma ve o ülkeye dönme hakkına sahiptir." ifadelerinin yer aldığı 13. Maddesi de hatırlatıldı.

