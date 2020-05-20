Fransa’dan Tekkeköy’e 300 yardım kolisi

Fransa Mevlana Derneği tarafından Türk Kızılayı Tekkeköy Şubesi’ne ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla 300 kolilik yardım gönderildi. Türk Kızılayı Tekkeköy Şubesi’ne ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla Fransa Mevlana Derneği tarafından 300 yardım kolisi değerinde yardım yapıldı. Yapılan yardımın ardından 300 ihtiyaç kolisi hazırlanarak vatandaşlara dağıtılmak üzere paketlendi. Türk Kızılayı’nın her faaliyetine destek veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Türk Kızılayı yetkilileri ile birlikte yardımsever dernek yetkililerini arayarak teşekkürlerini sundu. Fransa’dan Tekkeköy’e gelen yardımın oldukça anlamlı olduğuna dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Fransa’da bulunan yardımsever bir derneğimizin üyeleri Türk Kızılayı’na önemli bir bağışta bulundu. Bu yardımın ilçemiz Kızılayı’na gelmesinde sizin verdiğiniz emeklerin karşılığı olarak görüyorum. Türk Kızılayı Tekkeköy Şubesi’nin yurt içinde ve yurt dışında ne kadar takip edildiği ve ne kadar doğru işler yaptığının göstergesidir bu yardım. Dünyanın öbür ucundan, Fransa’dan bu gayretiniz görüldü ve yardım geldi. Onların amacı da bu yardımı göndererek, Fransa’da yaşayan kardeşlerimizi unutmamızı istiyorlar” dedi.

Başkan Togar, Fransa’daki hayırseverler ile görüntülü konuştu

Fransa Mevlana Derneği yetkililerinden olan ve yardımın Tekkeköy’e ulaşmasında vesile olan Aydın Köse ile görüntülü konuşarak teşekkür eden Başkan Hasan Togar, “Bizi bir kere daha gururlandırdınız. Allah sırtınızı yere getirmesin. Bugün burada örnek bir kampanyaya imza attınız. Sizi tebrik ediyoruz. Bundan sonra görev bizde. İnşallah biz de Fransa’da yapmakta olduğunuz Ayasofya Camii için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz” diye konuştu.

Türk Kızılayı Tekkeköy Şubesi yetkilileri de hem yardımsever derneğe hem de bu zamana kadar her faaliyetlerinde yanlarında olan Tekkeköy Belediyesine teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından yarım kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

