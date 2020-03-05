Fransız askısı ile zamanı askıya alın

Ameliyatsız yüz gençleştirme uygulamalarından ’Fransız askısı’nın 35-70 yaş arası herkes için uygun olduğuna dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Enkhjargal (Egi) Losol, “Uygulama cilt altından yapıldığı için dışarıdan çıplak gözle fark edilmiyor. Neredeyse cerrahi yüz germe işlemlerine yakın kalıcılıkta olduğu için kişiler sık sık kısa süreli diğer yüz germe işlemlerini tekrarlamak zorunda kalmıyor” dedi.

Son dönemde estetik dünyasında popüler olmaya başlayan ameliyatsız yüz gerdirme tekniklerinden Fransız askısı ile ilgili bilgiler veren VM Medical Park Samsun Hastanesi Dermatoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Enkhjargal Losol, yapılan uygulama sonucunda hastaların cerrahinin ve anestezinin komplikasyonlarıyla uğraşmadan gündelik hayatlarına döndüklerini vurguladı.

İfadelerde bozulma olmuyor

İşlem sonrası iyileşme süresinin neredeyse yok denecek kadar kısa sürdüğünü ifade eden Uzm. Dr. Enkhjargal Losol, yöntemin diğer avantajlarını ise şöyle sıraladı: “Uygulama cilt altından yapıldığı için dışarıdan çıplak gözle fark edilmiyor. Neredeyse cerrahi yüz germe işlemlerine yakın kalıcılıkta olduğu için (en az 5-10 yıl) kişi sık sık kısa süreli olan diğer yüz germe işlemlerini tekrarlamak zorunda kalmıyor. Uygulama kaslarla herhangi bir etkileşime girmediği için mimiklerde daha doğal bir sonuç alınıyor. Kullandığımız iplikler esneyebilen, elastik yapıda olduğu için kişide mimik hareketleri esnasında hissedilmiyor. İfadelerde bozulma veya silinme oluşmuyor. Lokal anestezi ile yapıldığı için kişi ağrı sızı hissetmeden 30 dakika ile 1 saat içinde en az 10 yaş yaş gençleşerek günlük hayatlarına dönüş yapabiliyor.”