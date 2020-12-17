Fransız Kalkınma Ajansı'ndan VakıfBank’a 200 milyon avro kredi

İSTANBUL (AA) - VakıfBank ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), "Yeşil Konut Projesi" kapsamında 200 milyon avro tutarında yeni bir anlaşmaya imza attı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, sağladığı uluslararası kaynaklarla sektörüne öncülük eden VakıfBank, ülke ekonomisine değer katan anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye’de enerji verimliliği yüksek konut sayısını artırmayı amaçlayan VakıfBank, AFD ile "Yeşil Konut Projesi"ni hayata geçirdi. Yapılan anlaşma ile sağlanan 200 milyon avro, sektörünün en yüksek "Yeşil Konut Kredisi" olma özelliğini taşıyor. VakıfBank ve AFD üst düzey yöneticilerinin katılımıyla bankanın genel müdürlüğünde imza töreni düzenlendi. Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "AFD ile iş birliğimizin son halkası olan 200 milyon avro tutarındaki ‘Yeşil Konut Projesi’ kapsamında kredi anlaşmasını imzalamış olmaktan oldukça memnuniyet duyuyorum. Hatırlanacağı gibi AFD ile ilk iş birliğimiz 2017 yılında imzaladığımız kredi ile başlamıştı. Şimdi ise ülkemiz için çok önemli olan 'Yeşil Konut Projesi' için yeni bir anlaşma imzalamış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kredinin Türk bankacılık sektöründe şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tutarlı "Yeşil Konut Kredisi" olduğuna dikkati çeken Üstünsalih, şunları aktardı: "Ayrıca, eylül ayında Dünya Bankası ile imzaladığımız kredinin ardından, böylesi zorlu bir yılda dahi uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla imzaladığımız ikinci kredidir. Uluslararası piyasalarda olduğu kadar, sürdürülebilir bankacılık alanında da attığımız adımlar ve yaptığımız çalışmalarla Türk bankacılık sektöründe oldukça aktif ve öncü bir konuma sahibiz. Bu alanda son olarak aralık ayının başında 750 milyon ABD doları tutarında mevduat bankaları tarafından gerçekleştirilen ilk sürdürülebilir Eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirmiştik. Şimdi de AFD ile imzalamış olduğumuz 'Yeşil Konut Projesi' kredisi, sürdürülebilirlik alanında güçlü adımlar atmaya devam ettiğimizin somut bir göstergesidir." - "Kaynak A ve B sertifikalı çevre dostu projelerde kullanılacak" Söz konusu kredi anlaşmasından elde edilecek kaynağın A ve B sertifikalı çevre dostu konut projelerinin finansmanında kullanılacağının altını çizen Üstünsalih, şu açıklamada bulundu:

"Bu vesileyle bankamıza ve ülkemize olan destek ve güvenleri nedeni ile AFD yetkililerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda AFD ile ilişkilerimizin boyutunun ve kapsamının artarak genişleyeceğini ümit ediyorum. Malumunuz olduğu üzere sürdürülebilir bankacılık anlayışını stratejik hedeflerimizin başına koyan bir bankayız. Aynı motivasyon ve ortak hedefleri AFD’nin projelerinde de görmek memnuniyet vericidir. Bundan sonraki süreçte, bu ortak zeminde AFD ile daha büyük iş birliği yapma potansiyelini görüyoruz ve daha pek çok projede bir araya gelerek bu alanda işbirliğimizi ileri bir noktaya taşımayı umuyoruz." - "Yeşil konut projeleri Paris Anlaşması'nın iklimle ilgili hedeflerine ulaşmak için önemli" İmza törenine katılan İstanbul Fransız Başkonsolosu Oliver Gauvin, Paris İklim Anlaşması'nın beşinci yıldönümünün kutlandığı bugünlerde, imza törenine katılmaktan memnuniyet duyduğuna dikkati çekerek, "Uluslararası toplum, karbon emisyonlarını azaltma çabalarını artırsa da hedefin hala uzağındayız. Temiz ve sürdürülebilir enerji ile CO2 tasarrufu konusunda yapılan çalışmalar, doğru yönde atılan adımlardır" ifadelerini kullandı. Gauvin, şunları aktardı: