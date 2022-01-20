Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK maçının günü ve saati değişti

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak 23. hafta maçının günü ve saati değişti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 22. haftadaki Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının bugüne ertelenmesi nedeniyle 23. hafta programında değişikliğe gidildi.

Buna göre 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da oynanması planlanan Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK karşılaşması, 23 Ocak Pazar günü saat 16.00'ya alındı.



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