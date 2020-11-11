Fraport TAV Antalyaspor'da Ersun Yanal, takımla ilk antrenmanına çıktı

Fraport TAV Antalyaspor, yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile ilk antrenmanını yaptı.
Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlı kulübün 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Ersun Yanal, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Yanal, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce futbolcuları etrafında toplayarak kısa süre konuştu.
Antrenmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalıştı. Yanal'ın topla yapılan antrenman sırasında futbolculara sık sık uyarılarda bulunduğu gözlendi.