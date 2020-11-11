YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Fraport TAV Antalyaspor'da Ersun Yanal, takımla ilk antrenmanına çıktı

Fraport TAV Antalyaspor'da Ersun Yanal, takımla ilk antrenmanına çıktı

ANTALYA HABERLERİ  | 11.11.2020 20:09 | Son Güncelleme

Fraport TAV Antalyaspor'da Ersun Yanal, takımla ilk antrenmanına çıktı

Fraport TAV Antalyaspor, yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile ilk antrenmanını yaptı.

Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlı kulübün 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Ersun Yanal, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Yanal, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce futbolcuları etrafında toplayarak kısa süre konuştu.

Antrenmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalıştı. Yanal'ın topla yapılan antrenman sırasında futbolculara sık sık uyarılarda bulunduğu gözlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Antalya Namaz Vakitleri 11 Kasım Çarşamba

İmsak
06:02
Sabah
07:25
Öğle
12:46
İkindi
15:34
Akşam
17:58
Yatsı
19:15

Antalya Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Çarşamba

Gamze Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Efe Eczanesi
Muratpasa
Güvenç Eczanesi
Muratpasa
Ilgın Eczanesi
Muratpasa
Okyanus Eczanesi
Muratpasa
Tuğtekin Eczanesi
Muratpasa
Ayşegül Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.