YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol: "Antalyaspor’un yanında olmak bize güç ve gurur veriyor"

Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol: "Antalyaspor’un yanında olmak bize güç ve gurur veriyor"

ANTALYA HABERLERİ  | 06.03.2020 17:25 | Son Güncelleme

Antalyaspor, kulübün isim sponsoru Fraport TAV’a ziyaret gerçekleştirdi.Başkan Ali Şafak Öztürk, Asbaşkan Berkay Bahar, Genel Menajer Servet Çavuşoğlu ve yıldız futbolcu Lukas Podolski’nin katıldığı ziyarete, Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol ev sahipliği yaptı.

Antalyaspor, kulübün isim sponsoru Fraport TAV’a ziyaret gerçekleştirdi.
Başkan Ali Şafak Öztürk, Asbaşkan Berkay Bahar, Genel Menajer Servet Çavuşoğlu ve yıldız futbolcu Lukas Podolski’nin katıldığı ziyarete, Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol ev sahipliği yaptı. Ağırlıklı olarak futbolun konuşulduğu sohbette, Genel Müdür Deniz Varol, Antalya Havalimanı ve havayolu taşımacılığı hakkında da ayrıntılı bilgiler verdi. Antalyaspor’un yanında olmanın kendilerine güç ve gurur verdiğini belirten Varol, Podolski’nin de Antalyaspor’un marka değerine büyük katkı koyduğunu belirtti. FTA Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk de ziyareti, isim sponsorluğu nedeniyle bir kez daha teşekkür etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Antalya’nın Almanya’da çok bilinen bir tatil beldesi olduğunu, ailesinin de defalarca burada tatil yaptığını belirten Lukas Podolski ise, Antalyaspor’un bu anlamda dünya çapında bilinen bir kulüp olması için yönetimin de kendisinin de çaba gösterdiğini kaydetti. Yıldız futbolcu, üzerinde Antalyaspor logosu bulunan çay bardakları ile yapılan serviste çayını yudumlarken, günün anısına imzasını attığı bir formayı da Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol’a takdim etti. Podolski, firma personelinin fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezasıCezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Efeler’de festival heyecanı

Efeler’de festival heyecanı

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Kokoreççiden duyarlı davranış

Kokoreççiden duyarlı davranış

Sandalyeden düşen şahıs 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Sandalyeden düşen şahıs 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Antalya Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:55
Sabah
07:14
Öğle
13:14
İkindi
16:29
Akşam
19:03
Yatsı
20:17

Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Cadde Eczanesi
Muratpasa
Ertekin Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Efe Eczanesi
Muratpasa
İbrahim Özer Eczanesi
Muratpasa
Kotan Eczanesi
Muratpasa
Sevda Eczanesi
Muratpasa
Alpay Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Büyükşehir, Toğa ailesinin kapısız evini sıcak yuvaya çevirdi

Büyükşehir, Toğa ailesinin kapısız evini sıcak yuvaya çevirdi

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.