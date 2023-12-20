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Fred, Süper Kupa maçında da oynayamayabilir! Fenerbahçe'yi korkutan detay

20.12.2023 20:19 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe’de, Kayserispor ile oynanan Süper Lig maçında Fred ve Mert Hakan Yandaş kırmızı kart görerek, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Direkt olarak kırmızı kart gören Fred, bu hafta Galatasaray ile oynanacak lig maçında kesin olarak forma giyemeyecek. Yıldız oyuncunun Süper Kupa maçında da oynayıp oynayamayacağı şüpheli...

Fred, Süper Kupa maçında da oynayamayabilir! Fenerbahçe'yi korkutan detay
Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 4-3 mağlup etti.

Müsabakanın uzatma dakikalarında duran top kazanan ev sahibinde atış öncesi hakeme itirazda bulunan Fred, sarı kart gördü. Hakem Zorbay Küçük ile konuşmasını sürdüren Fred bu kez doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

FRED, SÜPER KUPA'DA OYNAYABİLECEK Mİ?

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Kayserispor maçında direkt olarak kırmızı kart gören Fred, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçında da forma giyemeyebilir.

Bu konuyla ilgili maçın hakemi Zorbay Küçük'ün raporu beklenecek.

Futbol Disiplin Talimatı'na göre; direkt kırmızı kartlardan doğan cezalar 4 maçın altında olursa cezalar sadece kendi kategorisinde değerlendiriliyor. Bu durumda Fred, Kayserispor maçındaki kırmızı kartı nedeniyle PFDK tarafından 4 maç ve üzeri ceza almazsa, Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı forma giyebilecek.

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