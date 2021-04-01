Freddie Mercury’nin öldükten sonra Elton John’a gönderdiği hediyenin hüzünlü hikayesi

İkonik sanatçı Freddie Mercury’nin ölümü sevenlerini derin bir hüzüntüye boğmuştu. Aradan geçen 30 yıla rağmen bu sanatçı konuşulmaya ve şarkılarıyla anılmaya devam ediyor. Freddie’nin en yakın arkadaşlarından biri olan Elton John, kitabında Freddie Mercury ile ilgili dokunaklı bir hikaye paylaşmıştı. Hikayede John yakın arkadaşının vefatından sonra kendisine gönderdiği bir hediyeden bahsetti.

Ölümünden bir gün öncesine kadar Mercury’nin AIDS olduğunu kamoyundan sakladığını belirten John, onun sahne performansını yere göğe sığdıramadı. Hastalığını ilk kendisiyle paylaştığını anlatan John, “Freddie 1987’de tanısı konduktan hemen sonra AIDS olduğunu ilk bana söyledi. Harap oldum çünkü daha önce bu hastalığın arkadaşlarıma ne yaptığını gördüm, Freddie’ye ne yapacağını biliyordum. Freddie de ölümün geldiğini biliyordu, acı çekiyordu. Ama inanılmaz derecede cesurdu, istifini bozmadı, grubu ile performanslarına devam etti. Ayrıca her zaman olduğu gibi komik ve cömert bir insan olmayı sürdürdü” dedi.