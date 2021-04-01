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Freddie Mercury’nin öldükten sonra Elton John’a gönderdiği hediyenin hüzünlü hikayesi

Seray Üstün Seray Üstün
01.04.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rock müziğin efsane isimlerinden biri olarak kabul edilen Freddie Mercury, şarkıları ve sahne performansıyla yaşadığı döneme damga vurmuştu. 1991 yılında AIDS’in bir komplikasyonu olarak Bronchopneumonia’ya bağlı zamansız bir ölümle karşılaştı. Yakın arkadaşı Elton John, Love Is the Cure: On Life, Loss, and the End of AIDS adlı kitabında Freddie’nin ölümünden sonra onun kendisine yaptığı jest ile ilgili bir hikaye paylaştı. İkilinin bu anısı ise sevenlerini duygulanmaya yetti.

Freddie Mercury’nin öldükten sonra Elton John’a gönderdiği hediyenin hüzünlü hikayesi

İkonik sanatçı Freddie Mercury’nin ölümü sevenlerini derin bir hüzüntüye boğmuştu. Aradan geçen 30 yıla rağmen bu sanatçı konuşulmaya ve şarkılarıyla anılmaya devam ediyor. Freddie’nin en yakın arkadaşlarından biri olan Elton John, kitabında Freddie Mercury ile ilgili dokunaklı bir hikaye paylaşmıştı. Hikayede John yakın arkadaşının vefatından sonra kendisine gönderdiği bir hediyeden bahsetti.

Ölümünden bir gün öncesine kadar Mercury’nin AIDS olduğunu kamoyundan sakladığını belirten John, onun sahne performansını yere göğe sığdıramadı. Hastalığını ilk kendisiyle paylaştığını anlatan John, “Freddie 1987’de tanısı konduktan hemen sonra AIDS olduğunu ilk bana söyledi. Harap oldum çünkü daha önce bu hastalığın arkadaşlarıma ne yaptığını gördüm, Freddie’ye ne yapacağını biliyordum. Freddie de ölümün geldiğini biliyordu, acı çekiyordu. Ama inanılmaz derecede cesurdu, istifini bozmadı, grubu ile performanslarına devam etti. Ayrıca her zaman olduğu gibi komik ve cömert bir insan olmayı sürdürdü” dedi.

dostluk

1980’li yılların sonu 1990 tarihinde Mercury’nin durumunun kötüleştiğinden söz eden John, “Freddie 1980’lerin sonu ve 1990’ların başında iyice kötüleştiğinde artık buna katlanmak çok zordu. AIDS’in ona neler yaptığını görmek beni çok üzüyordu. Sonunda, vücudunu kaposi sarkomu sardığında, neredeyse kör olmuştu. Ayakta duramayacak kadar güçsüzdü. Doğal olarak Freddie son günlerini kendi rahatına bakarak yaşamalıydı. Fakat Freddie öyle biri değildi. O gerçekten başkaları için yaşadı” diye devam etti.

kapak

24 Kasım 1991 tarihinde ise Freddie Mercury hayata gözlerini yumdu. Vefatının üzerinden bir hafta geçmişken ortak arkadaşlarından biri elinde yastık kılıfına sarılı olarak bir paketle John’un kapısına geldi. Kılıfı açtığında John en sevdiği ressamlardan birinin tablosu ve Mercury’den bir notla karşılaştı. Bu anıyı her defasında hatırladığını söyleyen John, “Kılıfı açtım ve içinde en sevdiğim ressamlardan biri olan Henry Scott Tuke’un tablosu ve Freddie’den bir not vardı. Yıllar önce, Freddie ve ben birbirimize abartılı karakterler çizdiğimiz isimler takmıştık, ben Sharon’dım o Melina’ydı. Freddie’nin notunda şu yazıyordu: Sevgili Sharon, bunu beğeneceğini düşündüm. Sevgiler, Melina. Mutlu Noeller. Kırk dört yaşında bir adam olarak çocuklar gibi ağladım. İşte AIDS’ten ölmek üzere olan bu güzel adam, son günlerinde bana bir şekilde güzel bir Noel hediyesi bulmayı başarmıştı” diye konuştu.

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