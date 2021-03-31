Karısı doğum yapan eşin mektubu sosyal medyanın gündemine oturdu

Hayley ve Cody 12 yıllık evliliklerini ikiz kız ve bir erkek çocukla taçlandırdı. Onların sevimli aile hayatı sosyal medyada yakından takip edildi. Yaptığı paylaşımlarda Hayley doğumdan sonra değişen vücudu ve hormonlarıyla barıştığını ifade etti. Bu kabul ediş sürecinde en büyük destekçisi ise eşi Cody oldu. Hayley eşinin doğumdan sonra kendisi için yazdığı mektubu bu süreci geçiren bütün kadınlara ilham olması için paylaştı.

Cody eşinin doğum yapmasından sonra aslında ikisinin ilişkisinde hiçbir şeyin değişmediğini anlatan bir mektup yazdı. Cody mektubunda, “15 yıl önce aşık olduğum kadınsın hala. Aynı güzel gülümseme, zeka, espri anlayışı ve iş ahlakına sahipsin. Hala harika kokuyorsun. Karnındaki yumuşak, yastıklı deri, en iyi 3 arkadaşımı 18 ay boyunca tuttu. İzler bu harika anne tarafından yetiştirilecek iki güzel kızın ağırlığını taşıyor. Kusurların dünyayı eğlenceli hale getirdiğinden ve her şey kusursuz olsaydı çok sıkılırdık. Son 11 yıldır her gün yanımda seninle uyandığım için minnettarım. Beni daha iyi bir adam, daha güçlü bir baba, daha sevgi dolu bir kardeş ile oğul ve iyi bir arkadaş yaptın. Seninle tanışmadan ölmediğime sevindim” ifadelerini kullandı.



