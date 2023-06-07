Fren yerine gaza bastı, çarptığı kişiyi metrelerce sürükledi

O anlar bir mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa’nın Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen kazada iddiaya göre, cadde üzerinde seyreden otomobilin bayan sürücüsü, yanlışlıkla fren yerine gaza basınca yol kenarında bulunan 3 kişiye çarptı. Kazazedelerden ikisi kaputun üzerinden yuvarlanıp kazadan hafif sıyrıklarla kurtulurken, 3. kişi çarpmanın şiddetiyle birlikte havaya savrularak takla attı, daha sonra hız kesmeyen otomobilin üzerine düşerek metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kazazedenin Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaza sonrası tahkikat başlattı.

