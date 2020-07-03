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Freni boşalan kamyon, orta refüje çarparak yan yattı

UŞAK HABERLERİ  | 03.07.2020 21:24 | Son Güncelleme

Uşak’ta Ulubey ilçe girişinde freni boşalan saman yüklü kamyon orta refüje çarparak yan yattı.Edinilen bilgilere göre kaza, Uşak’tan Ulubey ilçesi istikametinde meydana geldi.

Uşak’ta Ulubey ilçe girişinde freni boşalan saman yüklü kamyon orta refüje çarparak yan yattı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Uşak’tan Ulubey ilçesi istikametinde meydana geldi. İddialara göre Ulubey ilçesine 32 AAN 117 plakalı kamyonla saman taşıyan Halit Keskin, bir benzin istasyonunda durakladı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı komyonun freni boşaldı. Yaklaşık 100 metre sürücüsüz seyir etmesinin ardından kamyon orta refüje çarparak yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarları üzere olay yerine polis sevk edildi. Kazada ölü ve yaralı bulunmazken kamyonda maddi hasar meydana geldi.
Çevreye savrulan saman balyalarını ise belediye ekipleri topladı.

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