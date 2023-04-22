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Freni boşalan minibüs yol kenarına devrildi

22.04.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Köşk ilçesinde freni boşalan ve eğimli yolda hız kazanan minibüs yol kenarında bulunan yükseltiye çarparak devrildi.

Freni boşalan minibüs yol kenarına devrildi

Kaza, Köşk ilçesi Başçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.T. idaresindeki 09 M 8138 plakalı minibüsün seyir halindeyken bir anda freni boşaldı. Eğimli olan yolda hız kazanan minibüs yol kenarında bulunan yükseltiye çarparak devrildi. Meydana gelen kazada şans eseri araç sürücüsü A.T. yara almazken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Maddi hasarın meydana geldiği kazada yol kenarına devrilen minibüs iş makinesi yardımıyla kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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