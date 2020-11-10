YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Freni patlayan kamyonet 3 araca çarparak durabildi

Freni patlayan kamyonet 3 araca çarparak durabildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.11.2020 13:02 | Son Güncelleme

Kayseri’de freni patlayan cam yüklü kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarparak durabildi.Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu Bulvarı’nda meydana gelen olayda freni patladığı ileri sürülen U.T.’nin kullandığı 38 PN 868 plakalı cam yüklü kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen 34 TD 4652, 38 BB 216 ve 38 NA 654 plakalı araçlara çarparak durabildi.Kazada çarpışmanın etkisiyle şoför mahallinde sıkışan 38 PN 868 plakalı aracın sürücüsü U.T.

Kayseri’de freni patlayan cam yüklü kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarparak durabildi.
Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu Bulvarı’nda meydana gelen olayda freni patladığı ileri sürülen U.T.’nin kullandığı 38 PN 868 plakalı cam yüklü kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen 34 TD 4652, 38 BB 216 ve 38 NA 654 plakalı araçlara çarparak durabildi.
Kazada çarpışmanın etkisiyle şoför mahallinde sıkışan 38 PN 868 plakalı aracın sürücüsü U.T. yapılan çalışmalarla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı U.T., 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle sıkışan trafik, polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında aracın kaza yerinden kaldırılması ile yeniden normale döndü. Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi! Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 10 Kasım Salı

İmsak
05:44
Sabah
07:08
Öğle
12:27
İkindi
15:12
Akşam
17:36
Yatsı
18:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Salı

Beyza Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İrfan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Fazilet Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hakan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Serçeönü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.