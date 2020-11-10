Freni patlayan kamyonet 3 araca çarparak durabildi

Kayseri’de freni patlayan cam yüklü kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu Bulvarı’nda meydana gelen olayda freni patladığı ileri sürülen U.T.’nin kullandığı 38 PN 868 plakalı cam yüklü kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen 34 TD 4652, 38 BB 216 ve 38 NA 654 plakalı araçlara çarparak durabildi.

Kazada çarpışmanın etkisiyle şoför mahallinde sıkışan 38 PN 868 plakalı aracın sürücüsü U.T. yapılan çalışmalarla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı U.T., 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle sıkışan trafik, polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında aracın kaza yerinden kaldırılması ile yeniden normale döndü. Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.

