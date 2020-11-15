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Freni tutmayan bisikletten düşen dayı ve yeğeni yaralandı

AKSARAY HABERLERİ  | 15.11.2020 13:12 | Son Güncelleme

Aksaray’da bisikletle yokuş aşağı gittikleri esnada bisikletin freninin tutmaması sonucu bisikletten düşen dayı ve yeğeni yaralandı.Kaza, Bahçeli Mahallesi Kurtuluş Caddesi Kurtuluş İlkokulu önünde meydana geldi.

Aksaray’da bisikletle yokuş aşağı gittikleri esnada bisikletin freninin tutmaması sonucu bisikletten düşen dayı ve yeğeni yaralandı.
Kaza, Bahçeli Mahallesi Kurtuluş Caddesi Kurtuluş İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şeref Y. (46) yönetimindeki bisiklet yokuş aşağı gittiği esnada freni tutmayınca yola devrildi. Kazada bisiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan yeğeni 8 yaşındaki Eslem G. asfalt zemine düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay erine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı dayı ve yeğeni ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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