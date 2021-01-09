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Frig eserlerinin bulunduğu köyde 148 ev yenilenecek

09.01.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Frig medeniyetinin en önemli eserlerini sınırları içerisinde barındıran Afyonkarahisar İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde başlatılan projeler kapsamında 148 evin sokak sağlıklaştırması yapılıp, köydeki tarihi kiliseler ve kaya yerleşimlerinin restorasyonu geçilecek.Frig Vadisi bölgesinde devam eden restorasyon çalışmaları ve hayata geçirilen projelere ilişkin çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Frig medeniyetinin en önemli eserlerini sınırları içerisinde barındıran Afyonkarahisar İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde başlatılan projeler kapsamında 148 evin sokak sağlıklaştırması yapılıp, köydeki tarihi kiliseler ve kaya yerleşimlerinin restorasyonu geçilecek.
Frig Vadisi bölgesinde devam eden restorasyon çalışmaları ve hayata geçirilen projelere ilişkin çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmaları yakından takip eden ve bölgeyi sık sık ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, beraberinde daire başkanları ve Bakanlık Bürokratları ile Ayazini köyünde incelemelerde bulundu.
Vali Çiçek, Genel Müdür Yazgı ve beraberindeki heyetin ilk ziyareti Ayazini köyüne oldu. Burada devam eden Ayazini Çevre ve Medeniyet Köyü Projesi ile Ayazini Kırsal Turizm Köyü Projesi kapsamında sürdürülen çalışmaları inceleyerek, bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundular. Vali Çiçek, Yazgı ve beraberindeki heyet çalışmaları tek tek inceleyerek, bölgedeki turizm potansiyelini artırmak amacıyla yapılabilecek diğer projeleri değerlendirdiler.

“Ayazini’nin cazibesinin artırılması hedefleniyor”
İncelmelerin ardından Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan açıklamada ise Ayazini köyünün Friglerden günümüze Roma’nın, Anadolu Selçuklularının, Osmanlı medeniyetinin izlerini taşıyan bir köy olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
“Köyde onlarca kaya yerleşimi ve kilise günümüze kadar ayakta kalmıştır. Aynı zamanda köyün etrafı doğal sitlerle ve eşsiz peri bacaları ile çevrilidir. Günümüzde köy halkı bu tarih ve kültür birikimi ile iç içe yaşıyor. 148 evin sokak sağlıklaştırması bu proje ile tamamlanacak, aynı zamanda köy içindeki kiliseler ve kaya yerleşimleri restorasyon da geçirilecek. Yürütülen projelerle, Ayazini Köyü’nün cazibesini artırmak, Frig Vadisi’nde turizmden elde edilen katma değerin ve vadinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını arıtmak hedefleniyor.”

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