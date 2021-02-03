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Frig Vadisi baharda ziyaretçilerini bekliyor

03.02.2021 10:58 | Son Güncelleme:
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Kütahya Valiliği’ne ait olan Sabuncupınar köyündeki Frig Butik Otel, çevredeki işletmeler gibi normalleşme sonrası için hazır hale getirildi.Otelin 6 yıldır işletmeciliğini yürüten Mürvet Önel Yücel, Koronavirüs salgını sebebiyle Frig Vadisi’ne gelen ziyaretçi sayısının yüzde 90 oranında düştüğünü kaydetti.

Kütahya Valiliği’ne ait olan Sabuncupınar köyündeki Frig Butik Otel, çevredeki işletmeler gibi normalleşme sonrası için hazır hale getirildi.
Otelin 6 yıldır işletmeciliğini yürüten Mürvet Önel Yücel, Koronavirüs salgını sebebiyle Frig Vadisi’ne gelen ziyaretçi sayısının yüzde 90 oranında düştüğünü kaydetti. Butik otelin yeni dönem için hazır hale getirdiklerini belirten Yücel, "Koronavirüs salgını tüm sektörleri olduğunu gibi bizim gibi butik otel çalıştıran işletmeleri de olumsuz yönde etkiledi. Bahar ayı ile birlikte ziyaretçilerimizin vadiye geleceğini düşünüyoruz. Bu sebeple biz ve bölgemizde bulunan müteşebbisler yeni sezona hazırız" dedi.
Sabuncupınar Köyü Muhtarı Ahmet Demirel, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir illerinin sınırları içerisinde yer alan Frig Vadisi’nin bir kültürel miras olduğunu ve gelecek nesillere bozulmadan aktarılması gerektiğini dile getirdi. Sabuncupınar’ın, vadilerin ’Yürüyüş Yolu’ başlangıcı olduğunu ifade eden Demirel, "Burası, gizli bir Kapadokya’dır. Sadece deniz, kum ve güneş turizmi anlayışının dışında, insanları Anadolu’nun içlerine çekmek suretiyle kültürel turizm, dağ turizmi, yayla turizmi vesilesiyle turizmden istediğimiz payı almak istiyoruz. Bölge olarak da il olarak da payımızı almak istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.
Kütahya’nın Sabuncupınar köyünde, Firgyalıların yaşadığı kaya evlerin kalıntıları İHA tarafından havadan da görüntülendi.

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