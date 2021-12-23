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Frig Vadisi'nde sıfırın altında 16 derecede balon uçuşu

23.12.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın önemli turizm destinasyonlarından 3 bin yıllık Frig Vadisi'nde son günlerde etkili olan kar yağışı, oyma kaya mezarları, peribacaları ve Emre Gölü'nü beyaza bürüdü - İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu: - "2021 yılında 2 milyondan fazla yerli ve yabancı turist Frigya'yı ziyaret etti. Yapılan yatırımlarla Frigya, alternatif turizm destinasyonu haline geldi"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Frig Vadisi'nin tarihi yerleşim yerleri, oyma kaya mezarları, peribacaları ve Emre Gölü'nde kar yağışı sonrası etkileyici manzaralar oluştu.

Vadinin önemli bölümünün yer aldığı ilçedeki alternatif turizm lokasyonları Döğer ile Kayıhan beldeleri, Demirli, Bayramaliler, Üçlerkayası ve Ayazini köylerinde, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından 3 bin yıllık Frigya beyaza büründü.

Doğal güzellikleriyle dikkati çeken Frig Vadisi, kar yağışının ardından adeta beyaz gelinlik giydi. Tarihi anıt abideler, Maltaş, Yılantaş, Aslantaş ve peribacaları karların altında kaldı. Emre Gölü'nün kıyıları buz tuttu.

Emre Gölü üzerinde sıfırın altında 16 derecede sıcak hava balonu uçuşu gerçekleştirildi. Uçuş, AA ekibince görüntülendi.

Etkileyici görüntülerin oluştuğu vadinin kış manzarasına doğa ve fotoğraf tutkunları da ilgi gösteriyor.

İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, AA muhabirine, kar altındaki 3 bin yıllık tarihi Frigya ve Emre Gölü çevresinde balon uçuşu yapıldığını söyledi.

Kar manzarasının Frigya'ya farklı bir atmosfer kazandırdığını dile getiren Koyuncu, "Frigya, sıcak hava balonu ve kar manzarasıyla buluştuğunda ortaya inanılmaz görsel şölen çıktı. Sıcak hava balonuyla da bu harika atmosferi gökyüzünde izleme fırsatı yakaladık. Soğuk ve karlı havayı seven herkesi Frigya ve Emre Gölü'ne davet ediyoruz." diye konuştu.

Koyuncu, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde tarihi Frig Vadisi'nin turizm açısından hareketli bir yıl geçirdiğini vurgulayarak, "2021'de 2 milyondan fazla yerli ve yabancı turist Frigya'yı ziyaret etti. Yapılan yatırımlarla Frigya, alternatif turizm destinasyonu haline geldi. Burada, tarih, doğa ve gastronomi bir arada. Herkesi bu eşsiz, coğrafyaya yaz ve kış bekliyoruz." dedi.

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