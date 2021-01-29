YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Frig vadisinin göz bebeği Ayazini köyünde, köy sakinleri alan kılavuzu oldu

Frig vadisinin göz bebeği Ayazini köyünde, köy sakinleri alan kılavuzu oldu

29.01.2021 16:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Frig vadisinin göz bebeği Ayazini köyünde, köy sakinleri alan kılavuzu oldu

Türkiye’nin en güzel vadilerinden olan ve Afyonkarahisar-Kütahya-Eskişehir’i kapsayan Frig vadisinin göz bebeği Ayazini köyünde verilen alan kılavuzluğu eğitiminde başarı gösteren ve aralarında Ayazini köy sakinlerinin de olduğu 131 vatandaşa kursa katılım belgesi verildi.Frigya Afyonkarahisar Bölgesi Yöre Halkı Turizm Bilinçlendirme Eğitim Programını tamamlayan Ayazinili vatandaşlara katılım belgelerini Vali Gökmen Çiçek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof.

Türkiye’nin en güzel vadilerinden olan ve Afyonkarahisar-Kütahya-Eskişehir’i kapsayan Frig vadisinin göz bebeği Ayazini köyünde verilen alan kılavuzluğu eğitiminde başarı gösteren ve aralarında Ayazini köy sakinlerinin de olduğu 131 vatandaşa kursa katılım belgesi verildi.
Frigya Afyonkarahisar Bölgesi Yöre Halkı Turizm Bilinçlendirme Eğitim Programını tamamlayan Ayazinili vatandaşlara katılım belgelerini Vali Gökmen Çiçek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe takdim etti. Afyonkarahisar Valiliği ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi iş birliği ile turizm ekonomisi, turizm işletmeciliği, iletişim becerileri, girişimcilik, sürdürülebilirlik, yerel halk-ziyaretçi ilişkileri gibi önemli konularda halkı bilinçlendirip, turizm kılavuzluğu açısından farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan Frigya Afyonkarahisar Bölgesi Yöre Halkı Turizm Bilinçlendirme Eğitimi Programı tamamlandı.

Eğitim 10 gün sürdü
18 Ocak tarihinde başlayan ve 10 gün süren eğitim programında turizmin cazibe merkezi tarihi Frig Vadisi’nin kalbi Ayazini Köyü’nde yaşayan vatandaşlar hem teorik hem de uygulamalı eğitimler aldı. Turizm Fakültesi öğretim elemanları tarafından turizmin önemi, bölgenin coğrafi ve tarihi özellikleri, Afyonkarahisar’ın değerleri, iletişim becerileri, misafir ilişkileri, turizm girişimciliği, destinasyon pazarlaması, doğa tarihi, konaklama işletmeciliği, turist ilişkileri, etik davranışların önemi gibi farklı konu başlıklarında verilen eğitimler sonrası kursa katılan 131 vatandaşa kursa katılım belgeleri takdim edildi.

“Öyle bir noktaya geleceğiz ki kendimiz bile şaşıracağız”
Etkinlikte konuşan ve El birliğiyle Ayazini köyünü turizmin yeni gözdesi yapacaklarını kaydeden Vali Çiçek: “Bu programa katıldığınız, 2 hafta süreyle tüm eğitimlere geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Sizler bugün burada tarih yazıyorsunuz. 20 yıl sonra bile bugün yaptıklarımız sayesinde Ayazini bambaşka bir yer olacak. Öyle bir noktaya geleceğiz ki kendimiz bile şaşıracağız. Çünkü Türkiye’nin hiçbir yerinde, belki de dünyada valisi, rektörü, vali yardımcısı, kaymakamı, muhtarı, amcası, teyzesi, çoluğu çocuğu topyekûn herkes bir köyü kalkındırmak için bu kadar çok uğraşmamıştır. Hep birlikte el ele vererek bu bölgeyi kalkındıracağız. Ben buna inanıyorum. Ayazini size emanet. Kendiniz bu işin içinde olun ve bölgeyi sizler de kendi projelerinizle ayağa kaldırın” dedi.
Vali Gökmen Çiçek’in konuşmasının ardından kursa katılan vatandaşlar sırasıyla katılım belgelerini aldı.

Frig vadisinin göz bebeği Ayazini köyünde, köy sakinleri alan kılavuzu oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım!
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:35
Sabah
07:59
Öğle
13:16
İkindi
15:58
Akşam
18:22
Yatsı
19:42

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Başak Eczanesi
Merkez
Incı Fılız Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Çagrı Eczanesi
Bolvadin
Çaglayan Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Başkan Zeybek: "Güzel şehrimizin tüm mahallelerinde büyük bir gayretle çalışıyoruz"

Başkan Zeybek: "Güzel şehrimizin tüm mahallelerinde büyük bir gayretle çalışıyoruz"

Vali Çiçek’ten Toplum Yararına Çalışma Projesi (TYP) açıklaması:

Vali Çiçek’ten Toplum Yararına Çalışma Projesi (TYP) açıklaması:

Başkan Şahin projelerini Uzun’a anlattı

Başkan Şahin projelerini Uzun’a anlattı

Başkan Şahin projelerini Uzun’a anlattı

Başkan Şahin projelerini Uzun’a anlattı

Emirdağ’da belediye ekipleri karla mücadeleye devam ediyor

Emirdağ’da belediye ekipleri karla mücadeleye devam ediyor

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.