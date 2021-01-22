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Friglerin gündelik kıyafetleri ’Frigya Takvimi’nde

22.01.2021 15:38 | Son Güncelleme:
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Friglerin gündelik kıyafetleri ’Frigya Takvimi’nde

Afyonkarahisar Valiliği tarafından çok sayıda projenin yürütüldüğü Frig vadisi için ‘2021 Frigya Takvimi’ hazırlandı.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından çok sayıda projenin yürütüldüğü Frig vadisi için ‘2021 Frigya Takvimi’ hazırlandı. Frigya Takviminde, Friglerin giyim kuşamlarına uygun elbiseleri giyen modellerin fotoğrafları da yer alıyor.
Afyonkarahisar-Kütahya ve Eskişehir sınırları içerisinde yer alan Frig vadisindeki kayaları oyarak inşa edilen nitelikli eserlere ve doğal güzelliklerine dikkat çekmek ve tanıtmak amacıyla Vali Gökmen Çiçek’in önderliğinde Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından ‘2021 Frigya Takvimi’ hazırlandı. Frigya Takviminde, Friglerin giyim kuşamlarına uygun elbiseler hazırlanarak modellerle çekim yapıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, hazırlanan takvimle ilgili yaptığı açıklamada, "Anadolu’nun kadim medeniyetlerinden biri olan Friglerin yaşadığı Frigya coğrafyasının büyük bölümü Afyonkarahisar sınırları içindedir. Son dönemde Valiliğimiz tarafından Frigya’nın kalbi olan Ayazini’nde, Emre Gölü’nde kısacası Frigya da pek çok alanda turizm altyapısı, ulaşım, tarihi eserlerin restorasyonu, çevre düzenlemesi, tanıtım gibi turizme kazandırma çalışmaları hız kazanmıştır” dedi.

Friglerin gündelik kıyafetleri ’Frigya Takvimi’nde

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