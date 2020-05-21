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Frigya "sema" gösterisiyle Mevlevilik atmosferine büründü

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 21.05.2020 11:39 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü'nün kenarında Kovid-19 tedbirlerine uygun yapılan sema gösterisi gönüllere dokundu - Uluslararası Mevlevi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Hacer Aran: - "Afyonkarahisar'da böyle bir yerin olması gerçekten çok güzel. Frigya'daki tarihi doku hala orada izlenebiliyor. Biz de bu doğa ve tarihin içerisine Mevlevilik atmosferini kattık. Burada çok güzel bir harman oluştuğunu ve günümüze de hitap ettiğini düşünüyorum"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Uluslararası Mevlevi Kültürünü Yaşatma Derneğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en sakin günlerini yaşayan Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Frigya'nın cazibe merkezi Emre Gölü kıyısında "sema" gösterisi yapıldı.

"Mevlevilik" kültürünün 'derviş, semazen, ney, bendir' sembolleri, tarihi Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü kenarındaki iskelede semaya dönüşerek gönüllere dokundu.

Dernek Başkanı Hacer Aran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerini sınırlandırdığını hatırlatarak, gerekli tedbirleri alıp doğada olmayı tercih ettiklerini söyledi.

Her yıl ramazan ayında "Mevlevilik" konulu farklı etkinlikler düzenlediklerini aktaran Aran, "Bu sene de semazen ekibimizle Frigya'nın kalbi Emre Gölü'nü tercih ettik. Etkinliğimiz de bu dönem içerisinde 'gönül yangını üzerine düşen bir yağmur damlası' gibiydi ve serinletti. Sema zaten Mevleviliğin olmazsa olmazı ve zikir hali. Sema gösterimizi böyle tarihi ve doğal bir ortamda Emre Gölü kıyısında gece gündüz ortamlarında gerçekleştirdik. Bu etkinlik dernek üyelerimize huzur verdi. Oradan büyük bir moral ve motivasyonla döndük. Bu da bizler için çok faydalı ve verimli oldu." diye konuştu.

- "Doğa ve tarihin içerisine Mevlevilik atmosferi kattık"

Aran, Kovid-19 salgını sürecinde sema gösterisini doğal ortamda ve sosyal mesafe kuralına dikkat ederek göstermek istediklerini vurguladı.

Frigya'da güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirten Aran, "Tarihi Frig Vadisi ve Emre Gölü, görsel olarak muhteşem bir yer. Afyonkarahisar'da böyle bir yerin olması gerçekten çok güzel. Frigya'daki tarihi doku hala orada izlenebiliyor. Biz de bu doğa ve tarihin içerisine Mevlevilik atmosferini kattık. Burada çok güzel bir harman oluştuğunu ve günümüze de hitap ettiğini düşünüyorum." dedi.

Mevleviliğin, dünyayı Allah ile yaşamak olduğunu dile getiren Aran, "Semazenlerimiz göl kenarında 18 çark atarak döndüler. Bu 18 çark, Hz. Pir'in sırlı rakamıyla alakalıdır. Mesnevi'nin 18 beyiti de Mevlana tarafından yazılmıştır. Dervişlerle birlikte göle yansıyan sema gösterisi gerçekten çok güzeldi. Semazenlerin kıyafetleri de aslına uygundu. Bunların hepsi bir arada ve doğal ortamda buluştu. Biz güzel haz aldık. Eksiklerimiz olmuşsa da affola diyoruz." ifadelerini kullandı.

Aran, başta İhsaniye Kaymakamlığı olmak üzere, Frigya'da düzenledikleri sema gösterisi etkinliğine destek olanlara teşekkür etti.

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