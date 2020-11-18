Frigya'da tarihi eserlerin üzerine yazılan yazılar siliniyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Tarihi Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar'daki uzantılarında yer alan 3 bin yıllık yerleşim yerleri, oyma kaya mezarları, kiliseler ve peri bacalarına yazılan yazılar temizleniyor. Frigya'nın Afyonkarahisar'ın İhsaniye, İscehisar ve Bolvadin ilçelerindeki bölümlerinde, eski yerleşim yerlerine, oyma kaya mezarlarına, tarihi kiliselere ve peri bacalarına verilen görsel kirliliğin temizlenmesi için restorasyon ve konservasyon çalışması başlatılması kararlaştırıldı. Vadinin çeşitli noktalarındaki tarihi mekanlarda vandalların, bilinçsizce zaman içerisinde sprey ve boyalarla, tarihin görselliğini kirletmesi bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de tepkisini çekiyor. Frig Vadisi'ndeki yatırımlar sayesinde bölgedeki turizm potansiyelinin artmasıyla birlikte tepkiler de dikkate alınarak Afyonkarahisar Valiliği tarafından, tarihi dokunun görsel kirliliğini temizlemek için harekete geçildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da Hitit, Frig ve Roma dönemlerine ait insanlığın ortak mirası olan önemli kaya yerleşimleri ile tarihi eserlerin bulunduğunu söyledi.

Bakanlığın kültür varlıklarını koruma adına ciddi adımlar attığını dile getiren Tanır, şunları kaydetti: "Tarihi eserlerimizi sadece ortaya çıkarmayı değil, korumayı ve sürdürebilirliği de dikkate alıyoruz. Afyonkarahisar'ımızda yer alan Frigya'da da gençlerimiz ne yazık ki aşkını, sevgisini bu duvarlara yazıyorlar. Bazen de askere gidecek geçlerimiz ile tertipler yazıyor. Bu tarihi eserlerimiz üzerinde yazılan yazılarla da ortaya çirkin görüntüler çıkıyor. Bu olay aynı zamanda tarihi eserlerimize karşı duyarsızlığımızı ortaya koyuyor." - "Lütfen aşkınızı dağa taşa değil, gönlünüze yazın" Tanır, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Restorasyon ve Konservasyon Bölge Müdürlüğündeki uzmanların Frigya'da incelemede bulunarak rapor hazırladığını anımsattı. Hazırlanan rapor çerçevesinde Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar'daki tarihi mekanlarında temizleme çalışmalarının başlatıldığını aktaran Tanır, ilk olarak İscehisar'daki Kırkinler Kaya Yerleşimi ile Bolvadin'deki Yedikapılar Kaya Yerleşimi ve Yeraltı Şehri'ndeki yazıların temizlendiğini aktardı.