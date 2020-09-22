Frigya'da "Turizm Karşılama Merkezi" yapılacak

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valiliği tarafından tarihi Frig Vadisi'nin kaya yerleşimleri ile oyma kaya mezarlarının bulunduğu İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde "Turizm Karşılama Merkezi" yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi" projesinin ihalesinin tamamlandığı, Frigya'nın kalbi İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyündeki merkezle ilgili proje çalışmalarında sona gelindiği belirtildi.

Mimari projesi tamamlanan karşılama merkezi için ihaleye çıkılacağı aktarılan açıklamada, "Tarihi Frig Vadisi, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ve Ankara il sınırları arasında yer alıyor. 529 bin 632 hektarlık alanı kapsayan Frigya'nın büyük bir bölümünü içerisinde barındıran Afyonkarahisar'daki uzantılarında 3 bin yıllık Frig medeniyetin kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları, anıtlar ve peribacaları bulunuyor. Bu doğal ve tarihi güzellikler de ziyaretçileri cezbediyor." ifadesi yer aldı.

Ege ve İç Anadolu bölgelerindeki 4 ilden geçen 506 kilometrelik Frig yolunun, Türkiye'nin en uzun 3'üncü yürüyüş yolu olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: