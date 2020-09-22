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Frigya'da "Turizm Karşılama Merkezi" yapılacak

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 22.09.2020 21:15 | Son Güncelleme

Frigya'da "Turizm Karşılama Merkezi" yapılacak

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valiliği tarafından tarihi Frig Vadisi'nin kaya yerleşimleri ile oyma kaya mezarlarının bulunduğu İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde "Turizm Karşılama Merkezi" yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi" projesinin ihalesinin tamamlandığı, Frigya'nın kalbi İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyündeki merkezle ilgili proje çalışmalarında sona gelindiği belirtildi.

Mimari projesi tamamlanan karşılama merkezi için ihaleye çıkılacağı aktarılan açıklamada, "Tarihi Frig Vadisi, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ve Ankara il sınırları arasında yer alıyor. 529 bin 632 hektarlık alanı kapsayan Frigya'nın büyük bir bölümünü içerisinde barındıran Afyonkarahisar'daki uzantılarında 3 bin yıllık Frig medeniyetin kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları, anıtlar ve peribacaları bulunuyor. Bu doğal ve tarihi güzellikler de ziyaretçileri cezbediyor." ifadesi yer aldı.

Ege ve İç Anadolu bölgelerindeki 4 ilden geçen 506 kilometrelik Frig yolunun, Türkiye'nin en uzun 3'üncü yürüyüş yolu olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Frigya’nın turizm potansiyelinin artırılması ve böylesine önemli bir değerin canlandırılarak bölgenin bir cazibe merkezi olması için İhsaniye ilçesindeki Emre Gölü ile Ayazin köyü için projeler hazırlandı. Emre Gölü ve çevresinde piknik, sportif etkinlik ve kamp alanları ile kır kahvesi ve seyir terası yapım çalışmaları devam ediyor. Ayazini köyünde de 4 bin 200 metrekarelik alanda 800 metrekaresi kapalı olmak üzere 'Turizm Karşılama Merkezi' yapılacak. Proje kapsamında kafe, fırın, mini tiyatro, ürün satış noktası ile seyir terasları, dinlenme alanı ve otopark yapılacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'ın turizm değerini artıran ve bölgeyi cazibe merkezi yapacak iki projenin önemine değinerek, "Tarih, doğa ve kültürün harmanlandığı bir çok kadim medeniyetin izlerini taşıyan Frig Vadisi, ilerleyen süreçte ülkemizin en önemli ve ilgi çeken turizm destinasyonlarından biri olacak. İnşallah her yılda çok sayıda yerli ve yabancı turist burayı ziyaret edecek. Hazırladığımız projeler de ülke turizmine önemli bir katma değer sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

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