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Frigya’daki 3000 bin yıllık tarihi mağaraları bir de gece görün

10.01.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in büyük bir özveri ile yürüttüğü Ayazini restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in büyük bir özveri ile yürüttüğü Ayazini restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Frig medeniyetine ev sahipliği yapan ve 3 bin yıllık geçmişe sahip olan Ayazini’de ki mağaralarında ışıklandırmalar yapılırken, mağaraların ışıklı görünümü ise adeta görsel bir şölen oluşturdu.
Vali Çiçek öncülüğünde seferber olan köy halkı var gücüyle bölgenin turizme kazandırılması için çalışıyor. Bölgede hızla devam eden çalışmalar kapsamında mağaraların ışıklandırmaları yapıldı. Büyüleyici doğal güzelliği ve tarihi izleri ile baharda turizmin odak noktası olmaya hazırlanan Ayazini, şimdiden turistlerin ve Afyon halkının ilgi odağı oldu. Her hafta mutlaka bir grup tarafından ziyaret edilen Frigya’nın baharda restorasyon işlemleri tamamlandığında bölgenin turizm merkezi haline gelmesi planlanıyor. Vali Çiçek’in sık sık ziyaret edip çalışmaları yerinde incelediği bölgede halk da çalışmalara katılıyor. Vali Çiçek, son olarak bölge halkı için şu ifadeleri kullandı: “Bir köy düşünün tarihi 3000 yıl önceye dayansın. Bir köy düşünün bütün halkı erkeğinden kadınına köyünü turizmin merkezi yapmak için seferber olsun. Her kes işin bir ucundan tutmuş. Kararlıyız diyoruz çünkü köylülerimize güveniyoruz. Afyon bu azimle başaracak”

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