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Frsansa Süper Kupası'nı, Rennes'i 2-1 yenen PSG kazandı

FRANSA HABERLERİ  | 03.08.2019 18:34 | Son Güncelleme

PSG, Fransa'da sezonu kupayla açtı. 2019 Fransa Süper Kupa'da Rennes'i 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG), kupanın sahibi oldu.

Frsansa Süper Kupası'nı, Rennes'i 2-1 yenen PSG kazandı

Bu yıl 24. kez düzenlenen turnuvada, geçen sezonun lig şampiyonu PSG ile Fransa Kupası'nın sahibi Rennes, Çin'in Shenzhen kentindeki Üniversite Spor Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Rennes, 13. dakikada Adrien Hunou'nun ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti ve ilk devre, bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen PSG, 57. dakikada Fransız yıldız futbolcusu Kylian Mbappe ve 73. dakika Angel di Maria'nın ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Kupayı üst üste 7'nci, toplamda ise 9'uncu kez müzesine götüren PSG, Olympique Lyon'u geçerek turnuva tarihinin en başarılı takımı oldu. Rennes ise 48 yıl aranın ardından ikinci kez kupayı müzesine götürme hedefine ulaşamadı.

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psg rennes Fransa Süper Kupa

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