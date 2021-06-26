Frutti Extra Bursaspor, ABD'li basketbolcu Dave Dudzinski'yi kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Frutti Extra Bursaspor, ABD'li oyuncu Dave Dudzinski'yi transfer etti.

Gelecek sezon ULEB Avrupa Kupası'nda da mücadele edecek yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2,06 metre boyundaki uzun forvet Dudzinski ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Kendisine hoş geldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesine yer verildi.

