Frutti Extra Bursaspor, Anthony Brown ile yollarını ayırdı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da oyunculardan Anthony Brown ile yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Anthony Brown ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine gösterdiği olumlu yaklaşımı için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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