Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin: "Kötü günleri geride bıraktık"

Frutti Extra Bursaspor, ikinci devrenin ilk maçında da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde Beşiktaş'ı 84-69 mağlup etti.

Geçen yılın aralık ayının son haftasında oynadığı ULEB Avrupa Kupası'ndaki 3 müsabakayı da kazanan yeşil-beyazlılar, bu maçların ardından adeta farklı bir havaya büründü.

İkinci devrenin kendileri için farklı olacağını vurgulayan Sezgin, "Yeni transferler ile ikinci devrede farklı bir takım olgusuyla mücadele edeceğiz. Beşiktaş maçı çok önemliydi. Karşımızda lige kötü başlamış, sonrasında ise ivme yakalamış bir takım vardı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Buna rağmen iyi mücadele ederek sahadan galip ayrıldık." diye konuştu.

Sezgin, düşük bütçelerle iyi bir takım oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

İlk yarıdaki kötü gidişin nedenlerine değinen Sezgin, "Pandemiden en çok etkilenen takımlardan biri olduk. En büyük gücümüz taraftarımızdan da eksik kalınca kötü sonuçlar kaçınılmaz oldu. Kimsenin şüphesi olmasın; Frutti Extra Bursaspor ligin sonunda çok farklı noktalarda olacaktır. Kötü günleri geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

