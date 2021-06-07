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Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

07.06.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1,98 metre boyundaki 22 yaşındaki Bitim'le 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Pınar Karşıyaka forması giymişti.

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