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Frutti Extra Bursaspor, Yiğitcan Saybir ile anlaştı

16.06.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Frutti Extra Bursaspor, Yiğitcan Saybir ile anlaştı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Yiğitcan Saybir ile anlaştı.

Kulübün, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Anadolu Efes'in 23 yaşındaki forveti Yiğitcan Saybir ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Saybir'e 'hoş geldin' diyor, Frutti Extra Bursaspor çatısı altında başarılı sezonlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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