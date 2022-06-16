ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Yiğitcan Saybir ile anlaştı.

Kulübün, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Anadolu Efes'in 23 yaşındaki forveti Yiğitcan Saybir ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Saybir'e 'hoş geldin' diyor, Frutti Extra Bursaspor çatısı altında başarılı sezonlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



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