Frutti Extra Bursaspor'da 5 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da 5 oyuncu ve 2 idari personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Virtus Segafredo Bologna maçı öncesi İtalya seyahati için yapılan Kovid-19 tarama testleri sonucunda 5 oyuncu ve 2 idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "5 oyuncu ve 2 idari personelimiz karantinaya alınmış olup tedavi süreçlerine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.



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