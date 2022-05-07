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  4. Frutti Extra Bursaspor'dan Needham, ULEB Avrupa Kupası'nın en iyi 5'ine girdi

Frutti Extra Bursaspor'dan Needham, ULEB Avrupa Kupası'nın en iyi 5'ine girdi

07.05.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Frutti Extra Bursaspor'dan Needham, ULEB Avrupa Kupası'nın en iyi 5'ine girdi

Frutti Extra Bursaspor'un ABD asıllı Karadağlı milli basketbolcusu Derek Needham, ULEB Avrupa Kupası'nda sezonun en iyi 5'ine seçildi.

Taraftarlar, basın mensupları, başantrenörler ve takım kaptanlarının oylarıyla belirlenen 2021-2022 sezonunun en iyi 5'i, organizasyonun internet sitesinden açıklandı.

Metropolitans 92'den Will Cummings, ratiopharm Ulm'den Jaron Blossomgame, Virtus Segafredo Bologna'dan Mam Jaiteh ve Milos Teodosic'in yanı sıra Bursaspor'dan Needham da kadroda yer aldı.

Frutti Extra Bursaspor'un tarihinde ilk kez finale çıkmasında pay sahibi Needham, kariyerinde ilk kez ULEB Avrupa Kupası'nın en iyi 5'ine girdi.

31 yaşındaki oyun kurucu, finale gelene kadar yüzde 49,1 üç sayı isabetiyle 13,2 sayı, 5 asist, 1,4 top çalma ortalamalarını yakaladı.

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