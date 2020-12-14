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Frutti Extra Bursaspor'un Nanterre 92 ile yapacağı iki maç ertelendi

BURSA HABERLERİ  | 14.12.2020 14:21 | Son Güncelleme

Frutti Extra Bursaspor'un Nanterre 92 ile yapacağı iki maç ertelendi

Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor'un, Fransa'nın Nanterre 92 takımıyla oynayacağı iki müsabaka yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, organizasyon komitesi, yeşil-beyazlı ekipte tespit edilen Kovid-19 vakalarından dolayı Frutti Extra Bursaspor'un, Nanterre 92 takımıyla oynayacağı deplasman ve iç saha maçının ertelenmesine karar verdi.

Organizasyon komitesince, erteleme kararlarına ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağı öğrenildi.

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