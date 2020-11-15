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  4. Frutti Extra Bursaspor'un ULEB Avrupa Kupası'ndaki 2 maçı ertelendi

Frutti Extra Bursaspor'un ULEB Avrupa Kupası'ndaki 2 maçı ertelendi

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.11.2020 21:05 | Son Güncelleme

Frutti Extra Bursaspor'un ULEB Avrupa Kupası'ndaki 2 maçı ertelendi

İSTANBUL (AA) - ULEB Avrupa Kupası'nda oynanması planlanan 4 karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Frutti Extra Bursaspor'un Nanterre 92 ve Promitheas maçları, yeşil-beyazlı kulüpte görülen Kovid-19 vakaları sebebiyle yapılamayacak.

Virtus Segafredo Bologna-Morabanc Andorra ve JL Bourg-Umana Reyer Venice karşılaşmalarının da Kovid-19 engeline takıldığı belirtildi.

Müsabakaların daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanacağı kaydedildi.

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