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FSM Köprüsü altında sürüklenen tekne kurtarıldı

13.08.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FSM Köprüsü altında sürüklenen tekne kurtarıldı

FSM Köprüsü altında sürüklenen tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü altında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, FSM Köprüsü altında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin, KEGM-8 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek İstinye Marina'ya çekildiğini duyurdu.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

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