FSM Köprüsü altında sürüklenen tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü altında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, FSM Köprüsü altında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin, KEGM-8 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek İstinye Marina'ya çekildiğini duyurdu.



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