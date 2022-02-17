FSM Köprüsü, Çocukluk Çağı Kanser Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Çocukluk Çağı Kanser Günü dolayısıyla sarı renkte aydınlatıldı.
Her yıl çocukluk çağındaki kanser hastası bireylere dikkati çekmek amacıyla çeşitli farkındalık çalışmaları yapılıyor.
Bu kapsamda önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez de Çocukluk Çağı Kanser Günü için ışıklandırıldı.
Sarı renkteki aydınlatma sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.
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