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FSM Köprüsü, Çocukluk Çağı Kanser Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı

17.02.2022 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FSM Köprüsü, Çocukluk Çağı Kanser Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Çocukluk Çağı Kanser Günü dolayısıyla sarı renkte aydınlatıldı.

Her yıl çocukluk çağındaki kanser hastası bireylere dikkati çekmek amacıyla çeşitli farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Bu kapsamda önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez de Çocukluk Çağı Kanser Günü için ışıklandırıldı.

Sarı renkteki aydınlatma sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.

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