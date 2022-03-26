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FSM Köprüsü "Dünya Saati" etkinliği için 1 saatliğine karartıldı

26.03.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FSM Köprüsü "Dünya Saati" etkinliği için 1 saatliğine karartıldı

İSTANBUL (AA) - Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) iklim ve biyoçeşitlilik krizine dikkati çekmek amacıyla dünya genelinde gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün ışıkları kapatıldı.

WWF'nin çağrısıyla düzenlenen ''Dünya Saati'' etkinliğinin Türkiye ayağında FSM Köprüsü'nün ışıkları 20.30 ile 21.30 saatleri arasında söndürüldü.

Öte yandan, Türkiye'den bireysel olarak etkinliğe katılarak bir saatliğine ışıklarını kapatanlar, sosyal medya hesaplarından #BirlikteMümkün etiketiyle paylaşımlar yaparak kampanyaya destek oldu.

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