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FÜ Fidan Üretim Merkezi’nde cevizler toprakla buluştu

ELAZIĞ HABERLERİ  | 11.11.2020 11:14 | Son Güncelleme

Fırat Üniversitesi (FÜ) Baskil Meslek Yüksek Okulu kampüsünde kurulan Çevre Geliştirme ve Fidan Üretim Merkezi’ne 2 bin adet cevizin ekimi yapıldı.Baskil MYO’da hazırlanan ve üretilecek fidanların vatandaşlara ücretsiz verileceği "Çevre Geliştirme ve Fidan Üretim Merkezi faaliyete geçti.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Baskil Meslek Yüksek Okulu kampüsünde kurulan Çevre Geliştirme ve Fidan Üretim Merkezi’ne 2 bin adet cevizin ekimi yapıldı.
Baskil MYO’da hazırlanan ve üretilecek fidanların vatandaşlara ücretsiz verileceği "Çevre Geliştirme ve Fidan Üretim Merkezi faaliyete geçti. Okulu ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz ile birlikte üretim merkezi olarak planlanan alana 2 bin adet cevizin ekimini gerçekleştirdi. Önümüzdeki yıl da 5 bin adet ceviz ile 3 bin adet badem tohumunun ekilmesinin planlandığı aktarıldı.
Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan ’Çevre Geliştirme ve Fidan Üretim Merkezi’nde üretimi yapılacak olan sertifikalı ceviz ve badem fidanlarının ilçe halkına hibe olarak verileceğini aktardı.
Rektör Prof. Dr. Göktaş’a Baskil MYO ziyaretinde, Yardımcıları Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Osman Özcan ile Okul Müdürü Prof. Dr. Niyazi Bulut eşlik etti.

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